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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مقتل 53 شخصا وإصابة 62 آخرين في زلزال الصين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية بأن الزلزال الذي ضرب منطقة التبت قتل 53 شخصا على الأقل وأصاب 62 آخرين.
 

وضرب زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفاد مراسلو فرانس برس أنّ الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

وكان تلفزيون الصين المركزي ذكر أن زلزالا قوته 6.9 درجة هز مدينة شيجاتسي في التبت اليوم الثلاثاء.

 وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في إشعار منفصل إن الزلزال وقع في الساعة (0105 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

الصين زلزال منطقة التبت

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