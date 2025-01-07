أسعد الشيباني: نطالب بالضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا

أكد وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، أن زيارتي للأردن ستكون بداية جديدة للعلاقات السورية الأردنية، ونثمن الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عرض عبر القاهرة الإخبارية، أن الإدارة الجديدة في دمشق حريصة على التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، و ناقشنا مع الجانب الأردني ملفات إعادة الإعمار وتحقيق الأمن المائي، وندعو الشركات الأردنية للتوجه إلى سوريا لاستكشاف سبل التعاون.

وقال: نعمل على تعزيز العلاقات مع الأردن سياسيا وأمنيا واقتصاديا، و لدينا فرصة حقيقية لتحقيق تعاون مستدام مع الجانب الأردني، ونطالب بالضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا.



كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ، إن بلاده تقف إلى جانب السوريين وتؤكد على ضرورة وحدة سوريا وسيادتها، يجب بناء سوريا دولة آمنة مستقرة كاملة السيادة على أراضيها، وسنقدم كل ما نستطيع لدعم الشعب السوري في بناء دولته.

وشدد على أن استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، ونحن حريصون على بناء علاقات تعاون صادقة بين الأردن وسوريا.

ولفت إلى اللقاء شمل الحديث عن ضرورة تعزيز الأمن على الحدود بين الأردن وسوريا، متابعا: الشعب السوري قادر على إعادة بناء دولته وسنقدم له الدعم اللازم.

وأكد أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين حتى عودتهم إلى بلدهم، مؤكدا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب السوري.

وأبدي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز لسوريا بشكل فوري.