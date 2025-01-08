أحداث أسوان اليوم.. مشروعات لتوفير مياه الشرب بقرية بلانة.. أهالي قرى مشروع وادي النقرة بنصر النوبة يوجهون شكرهم للرئيس السيسي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025 العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة .

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، حيث رافقه نائبه المهندس عمرو لاشين واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى قيادات الأوقاف والأزهر والقيادات المجتمعية والتنفيذية.

مظاهرة حب.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في مختلف الكنائس

فى أجواء إحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد حرص اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم التهنئة للمواطنين والزائرين من المصريين وأفراد الأفواج السياحية الذين التقى بهم المحافظ أثناء قيامهم بالإحتفال بالعيد وسط البانوراما الجمالية والحضارية على ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم ، وبالحدائق والمتنزهات .

محافظ أسوان يهنئ المواطنين والأفواج السياحية بعيد الميلاد| صور

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته بتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمركز نصر النوبة حيث تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة.

تخدم 25 ألف نسمة.. مشروعات لتوفير مياه الشرب بقرية بلانة بأسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء رافع قرية الحكمة للصرف الصحى التابعة لقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

محافظ أسوان: الإسراع بنهو رافع قرية الحكمة لتحسين مستوى الخدمة للأهالي

بعث أهالى قرية الحكمة، وقرى مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات عديدة لهم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مختلف قطاعات العمل تساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

أهالي قرى مشروع وادي النقرة بنصر النوبة يوجهون شكرهم للرئيس السيسي

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع سحارة المياه الخاصة برى الأراضى الزراعية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة وذلك فى غضون شهرين .

محافظ أسوان يشدد بسرعة إنهاء سحارة مياه الرى بمشروع وادى النقرة