وجبة عشاء خفيفة.. طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة

تعتبر طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة من وصفات المطبخ العربي، السهلة واللذيذة ، تجمع بين البطاطس والبسطرمة في طبق شهي ومغذٍ، مناسب لوجبة العشاء.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة

طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة





مقادير طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة :

4 حبات بطاطس متوسطة (مقشرة ومقطعة إلى شرائح)

150 جرام بسطرمة (مقطعة إلى شرائح)

1 بصلة كبيرة (مفرومة ناعماً)

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

1 كوب كريمة طهي (اختياري)

1/2 كوب جبنة مبشورة (موزاريلا أو شيدر)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة:

ـ لتحضير البطاطس: سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.



ـ أضيفي شرائح البطاطس وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون وناضجة قليلاً.



ـ ارفعي البطاطس من المقلاة واتركيها جانباً.

ـ تحضير خليط البسطرمة: في نفس المقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.



ـ أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.



ـ أضيفي شرائح البسطرمة وقلبيها مع البصل والثوم حتى تتجانس المكونات وتُطهى البسطرمة قليلاً.

ـ دمج المكونات: في صينية فرن، رصي نصف كمية البطاطس، ثم وزعي خليط البسطرمة فوقها.



ـ ضعي باقي البطاطس فوق الخليط.



ـ إذا كنت تستخدمين الكريمة، صبيها فوق البطاطس.



ـ رشي الجبنة المبشورة فوق الوجه.

ـ يتم تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.



ـ ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية اللون.

ـ زيني الطبق بالبقدونس المفروم وقدميه ساخناً.

ـ يمكن تقديم الطبق مع سلطة خضراء أو خبز طازج.

ـ لتحسين النكهة، يمكنك إضافة شرائح فلفل رومي أو فلفل حار حسب الرغبة.