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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

CES 2025.. أفضل منتجات مبتكرة يمكن شراؤها الآن

أفضل منتجات CES 2025 التي يمكنك شراؤها
أفضل منتجات CES 2025 التي يمكنك شراؤها
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المعرض الإلكتروني الاستهلاكي أو CES، هو حدث تقني عالمي، حيث يعرض المصنعون والعلامات التجارية أحدث وأكبر ابتكاراتهم الاستهلاكية، تستعرض شركات التكنولوجيا أحدث التقنيات المتطورة والغريبة والفريدة من نوعها التي تأمل في تنفيذها في منتجاتها أو خطوط إنتاجها.

إليك أبرز هذه المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تم عرضها في CES 2025، والمتاحة حاليا للشراء أو الطلب المسبق.

أفضل منتجات CES 2025 التي يمكنك شراؤها

1. ساعة Amazfit Active 2: تتيح لك ساعة Amazfit Active 2 الذكية الجديدة، تتتبع الإشارات البيومترية بدقة أكبر لمراقبة معدل ضربات القلب والنوم والخطوات والمزيد، تتميز الساعة بـ 160 وضعا رياضيا من Amazfit.

ساعة Amazfit Active 2

2. لابتوب سامسونج Galaxy Book5 Pro 360: يتوفر أحدث كمبيوتر محمول 2 في 1 من سامسونج مزودا بمعالج Intel Ultra 7 وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت لتوفير كل الطاقة والمساحة التي تحتاجها للعمل والمدرسة والاستخدام المنزلي غير الرسمي. 

تم تصميم الشاشة بقياس 16 بوصة بشاشة من نوع AMOLED لتحسين التباين ودقة الألوان بينما توفر الدقة 2880 × 1800 بكسل، وتعمل مكبرات الصوت المدمجة مع Dolby Atmos للحصول على صوت محيطي افتراضي بينما تتيح لك البطارية التي تدوم 25 ساعة العمل طوال النهار والليل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

لابتوب سامسونج Galaxy Book5 Pro 360

3. لابتوب Dell Pro 14 Plus: يتوفر لابتوب الجديد من ديل Dell Pro 14 Plus كجهاز كمبيوتر محمول تقليدي أو كطراز 2 في 1، ويتميز بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى عمر بطارية أفضل من 18 ساعة، يمكنك البث والعمل وتصفح الويب طوال اليوم قبل أن تضطر إلى توصيله، يتم تشغيل جهاز Dell Pro 14 Plus باستخدام وحدة المعالجة المركزية Intel Ultra 5 أو 7، وذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص SSD يصل إلى 1 تيرابايت. 

لابتوب Dell Pro 14 Plus

4. إيربودز Shokz OpenFit 2: قامت شركة Shokz بتحديث سماعاتها الرئيسية وقدمت Shokz OpenFit 2، تتميز سماعات الرأس المفتوحة المحدثة والمخصصة للياقة البدنية والتمارين الرياضية بعمر بطارية أفضل، حيث تتراوح من 7 إلى 11 ساعة، و48 ساعة موعودة مع علبة الشحن، حصلت المكونات الصوتية أيا على ترقية مما يوفر تجربة صوتية أفضل.

إيربودز Shokz OpenFit 2

5. بنك الطاقة Anker Power Bank 25K: أصبح وقت شحن الأجهزة أسرع من ذي قبل، خاصة مع بنك الطاقة الجديد من Anker بسعة 25 ألف وات، يبلغ الحد الأقصى لمخرج واحد 100 واط لكل جهاز ويعد بشحن iPhone 16 إلى 50٪ في 25 دقيقة وجهاز MacBook Pro (M3) بقياس 16 بوصة إلى 50٪ في 33 دقيقة، متوافق عالميا مع أي جهاز، هذا الشاحن مثالي للاستخدام أثناء التنقل.

بنك الطاقة Anker Power Bank 25K
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