إبراهيم عيسى: التعليم في مصر ليس أولوية ومهمل

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم من عودة البكالوريا قائلا: "مش عارف ايه هواية العودة إلى الخلف شويه كتاتيب وبعدين البكالوريا.

وأكمل:"بيعلنوا عنه بفخر وطرح للحوار المجتمعي وفي مشكلة كبيرة خاصة بصناعة القرار بالحكومة المصرية".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدولة هي التي تضع سياسية التعليم والاستراتيجية ومهمة الوزارات والجهات التنفيذية تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكد أن لدينا مشكلة حقيقية في مجتمعنا اقتصادية طاحنة وتوجد أزمة حقيقية في التعليم لها عناوين كثيرة وصناعة قرار التعليم المفروض سياسية دولة.

وتابع: " التعليم في مصر مُهمل بشكل يكون متعمد والتعليم في مصر ليس أولوية عند الحكومة والحكومة مشغولة جدا بالإسكان والمجتمعات العمرانية والعمران عن التعليم".