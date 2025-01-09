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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

زلزالان يضربان إثيوبيا في 10 دقائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء الخميس.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

ويأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع السابق لهذا التاريخ.

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