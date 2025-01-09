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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بالأقصر

قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق
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ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر.

قداس عيد الميلاد 

شارك في الصلاة القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، والأب مايكل إميل. 

وفي كلمة العظة، تأمل صاحب النيافة في "عظمة سر التجسد الإلهي"، قائلًا: “يسوع المسيح، الذي أخذ طبيعتنا، فوهبنا أن نكون أبناء الله في الابن، عطية البنوة المجانية، أُعطي لنا أن نكون أبناء، ومدعوون لتحقيق هذه البنوة في حياتنا اليومية. كينونة البنوة تُختبر أكثر وقت التجربة وأمام مغريات الحياة، إذ نستطع أن نكون خليقة جديدة متمثلين بالابن”.

وخلال الذبيحة الإلهية، شكر راعي الإيبارشيّة الآباء الكهنة، ورحب وهنأ الأب مايكل، الذي يحتفل بالعيد الأول بعد السيامة الكهنوتية، كما شكر نيافته الأخوات الراهبات، وجميع الخدام، الذين وصفهم بالمميزين، لما يقدمونه من تفانٍ ومثابرة في الخدمة،

كذلك، وجه الأب المطران كلمة تهنئة لجميع الحاضرين، وكل أسر الإيبارشية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

وفي ختام القداس، نوه الأنبا عمانوئيل عن الجرم، الذي تم في كنيسة السيدة العذراء بالمريس، بالأقصر، والذي قام به ذئب تربى في حظيرة الكنيسة، وأن المطرانية تتابع مع الجهات المعنية في الدولة، من أجل أن ينال المجرم جزأه، وأن يُعاد بناء الكنيسة أفضل مما كانت عليه.

عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد الكاثوليك الأنبا عمانوئيل

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