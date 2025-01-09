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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

بمناسبة عيد الميلاد.. البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة|صور

البابا ورهبان الأديرة
البابا ورهبان الأديرة
ميرنا رزق
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني في لقاءً ،امس الأربعاء ، لقاءً مع رؤساء ورهبان عدد من أديرة الرهبان القبطية، حضره ما يزيد عن خمسمائة راهب.

البابا ورهبان الأديرة 

تحدث معهم قداسة البابا عن موضوع بعنوان "كيف نجدد حياتنا" وأشار خلاله إلى أن السيد المسيح جاء إلى العالم لكي يمنحنا الحياة التي نتأهل بها إلى الملكوت، وحدد قداسته ثلاث مصادر بها نجدد ونغذي هذه الحياة، وهي:
١- الأسرار المحيية: الاعتراف والإفخارستيا.

٢- الكتاب المقدس: كلمة الله الحية الفعالة.

٣- التسبيح اليومي: وفيه نطالع وجه المسيح المحيي.

والأديرة التي حضر رهبانٌ منها هي: دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وأديرة السريان والبراموس والقديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ودير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، ودير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ودير الشهيد مار جرجس بالرزيقات الأقصر، ودير الشهيد مار مينا (المعلق) بجبل أبنوب ودير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، ودير القوي القديس الأنبا موسى بطريق العلمين، ودير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، ودير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، ودير السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بالفرما.

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس المسيح

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