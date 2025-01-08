البابا تواضروس يستقبل عدداً من الشخصيات العامة والكنسية للتهنئة بالعيد| صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، اللذين جاءا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

للتهنئة بالعيد

وعبر الضيفان عن خالص تهانيهما لقداسة البابا والمصريين المسيحيين بالعيد وتمنياتهما بدوام السلام والمحبة بين كل المصريين.

كما استقبل قداسته فدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسةالسريانية بمصر.

وهنأ وفد الكنيسة الشقيقة قداسة البابا والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسته وفدًا من حزب المؤتمر، حيث جاءوا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسته وفدا من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، حيث جاءوا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.