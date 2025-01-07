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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الأنبا توما يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بسوهاج

الأنبا توما
الأنبا توما
ميرنا رزق
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ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة مار جرجس، بسوهاج، بمشاركة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، والقمص مرقس عدلي.

عظة قداس عيد الميلاد 

وفي عظته، تأمل صاحب النيافة في الآية الكتابية القائلة: "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" (لو 2: 14)، قائلًا ماذا يعني مجدوا الله: يتضح من الكتاب المقدس أن الله يتمجد بالأعمال الصالحة "فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ." (مت 5: 16).

ما هي تلك الأعمال؟ الاعتراف بالحق. لما رأى قائد المئة ما حدث على الجلجلة، مجد الله وقال "حقًا هذا الرجل كان ابن الله". الخصب الروحي "تمجيد أبي أن تثمروا ثمرًا كثيراً فتكونوا تلاميذي".

النقاء "أو ما تعلمون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس؟ فوجدوا الله إذن في أجسادكم. وأيضًاً أثار ميلاد يسوع القلق والاضطراب لصاحب المنافع والسلطة وأقلق مضاجع الحكام.

وهذا هي حال الكنيسة فهي تثير الاضطراب وتوبخ المسؤولين، وترعب أصحاب البدع، لذلك تُضهد. وأيضًا حال إنسان يتبع المسيح حقيقة. فهو يثير القلق بسلوكه وحياته وتعليمه. لذلك يُهزىء به ويهمل، ويترك ويُضهد "ستكونين مبغضين من الجميع لأجل أسمي".

نحتاج وقفه مع أنفسنا وننظر إلى طفل المغارة الذي ولد اليوم في قلوبنا. فنحن نحتاج سلام العقل والقلب، حتى نستطيع أن تمتليء، ونتقدم في الإيمان والقداسة.

الكاثوليك الأنبا توما حبيب الأنبا توما

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