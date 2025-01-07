البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

التهنئة بعيد الميلاد

وقدم قداسته الهدايا والحلوى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وشارك في الحضور عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد هنأ في مستهل عظته في قداس عيد الميلاد، جميع أبنائه بالعام الجديد وعيد ميلاد السيد المسيح.

وقال قداسته: "أهنئكم أيها الأحباء بهذا العام الجديد وفي عيد الميلاد المجيد نزداد فرحًا وبهجة وسرورًا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يهنئ كل الشعب المصري بهذه المناسبة".

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بأجواء العيد الذي يشهد حضور العديد من المهنئين، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تتجلى فيها صورة شعب مصر الواحد القوي المتماسك في هذه الوحدة التي تربطنا جميعًا إلى آخر الأزمنة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للكنائس القبطية في كل العالم، قائلاً: "يسرني أن أرسل التهنئة إلى كل كنائسنا القبطية الموجودة في كل بقاع العالم، الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والأقباط في كل مكان".

وأضاف: "يسرّني أن أبعث بأرق تهانيَّ إلى كل المسؤولين الذين يحفظون سلام هذه البلاد، ويحفظون أمانها، ويسهرون ويتعبون ويجاهدون من أجل أن تكون مِصرنا واحة سلام وواحة أمان، في وسط عالم يموج بالصراعات وبالعنف وبالحروب وبعدم الاستقرار".