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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
إبراهيم الهواري
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شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مساء اليوم الإثنين قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد ألقى نيافة الانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظه عن ميلاد السيد المسيح مؤكدا على الوحدة الوطنية التي تتميز بها مصر والمصريين مشيراً إلى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون وأن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.

وقدم محافظ القليوبية التهانى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته القلبية بأن يكون عيداً سعيداً  وأن يعم الأمن والإمان ويحفظ مصر الغالية مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى شتى المجالات.

من جانبه توجّه الانبا مكسيوس مطران بنها وقويسنا بالشكر لمحافظ القليوبية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة التوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة،.

وفى هذا الاطار شهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد  فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة بتلك المناسبة. 

وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الامنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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