البابا تواضروس: نشكر الله على السلام المجتمعي وبناء الدولة يحتاج لجهد الجميع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لـ البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال البابا تواضروس، في كلمته بالفيديو: نشكر الله على السلام المجتمعي"، لافتا إلى ان الاستقرار والسلام المجتمعي حالة نشهدها جميعا ونشعر بالفرح بسبب الاستقرار.

وأوضح أن مصر ترتقي كبلد وسط دول العالم بالمواطنة والمساواة والعمل علي اصلاح كل مجالات الحياة.

وأضاف البابا تواضروس أن هناك خطوات محقق علي ارض الواقع والجميع يري ويتابع ما يجري علي ارض مصر مما يساهم في ان يجعل مصر بلد قوية.

وقال: "من يبني عمارة يعمل في انشائها ٣ سنوات فمابالك من بناء دولة لتكون دولة قوية"، لافتا إلى أن بناء الدولة بحاجة لجهد كل المصريين.