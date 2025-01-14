مازدا تقدم E6 2025 الكهربائية الجديدة كليا.. بالصور

كشفت مازدا اليابانية عن سياراتها الجدديدة كليًا في السوق الأوروبي، والتي تنطلق بإسم E6 بعد فترة من إنطلاقها داخل السوق الصينية ولكن باللقب EZ6، جميعهم يعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، وبتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان.

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القياسات الخارجية وتصميم السيارة مازدا E6 موديل 2025

تضم السيارة مازدا E6 موديل 2025 مساحة تخزين تتسع إلى 1075 لتر عند طي المقاعد، بينما يبلغ الطول الكلي حوالي 4921 مم، و2156 مم للعرض الكلي، و1461 مم للارتفاع، وتمتلك السيارة واجهة أمامية حادة الشكل، مع مصابيح عدوانية، وإضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية، مقابض مخفية للأبواب.

مازدا E6 موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة مازدا E6 موديل 2025

تأتي السيارة مازدا E6 موديل 2025 بمحرك قوة 255 حصانا و320 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.6 ثانية، مع مدى للسير يبلغ 480 كيلومتر.

مازدا E6 موديل 2025

بينما تقدم السيارة بمدى أكبر يصل إلى 552 كيلومتر، مع بطارية اخرى خاصة بالفئة الثانية، وبمحرك أقل قوة حيث ينتج 241 حصانا و320 نيوتن متر، وتستغرق هذه الفئة نحو 7.8 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/س.

مازدا E6 موديل 2025

مقصورة السيارة مازدا E6 موديل 2025

تمتلك السيارة مازدا E6 موديل 2025 مقصورة داخلية عصرية تتناسب مع المفهوم الخاص بهذه السيارة الكهربائية، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي طراز SONY من 14 مكبر، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 14.6 إنش، لوحة عدادات رقمية 10.2 إنش، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية.