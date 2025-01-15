احذر .. عادات خاطئة في الشتاء تسبب زيادة تساقط الشعر

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، التي تزداد بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء. قد يُعزى ذلك إلى التغيرات المناخية، لكن الحقيقة أن العادات اليومية الخاطئة تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم هذه المشكلة، الحفاظ على صحة الشعر يتطلب معرفة الأسباب وراء تساقطه وتجنب الممارسات التي تزيد من ضعفه.

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

في هذا المقال، نستعرض أبرز العادات الخاطئة التي تُضاعف من تساقط الشعر في فصل الشتاء، ونقدم نصائح عملية للحفاظ على شعر قوي وصحي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

1. الجفاف وانخفاض الرطوبة:

الهواء البارد والجاف يمتص الرطوبة من فروة الرأس، مما يؤدي إلى جفافها وضعف بصيلات الشعر.

2. قلة الاهتمام بترطيب الشعر:

عدم استخدام الزيوت أو المرطبات بانتظام يفاقم من هشاشة الشعر.

3. تغييرات نمط الحياة:

قلة شرب الماء، التغذية غير الصحية، والإجهاد الشتوي تزيد من مشاكل الشعر.

عادات خاطئة تزيد من تساقط الشعر أضعاف مضاعفة في الشتاء

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

1. غسل الشعر بالماء الساخن

الماء الساخن يؤدي إلى تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافًا وأكثر عرضة للتقصف والتساقط.

يُفضل استخدام ماء فاتر أو بارد قليلًا للحفاظ على توازن الزيوت في فروة الرأس.



2. الإفراط في استخدام المجففات الحرارية

الاعتماد المفرط على مجففات الشعر ومكواة التصفيف يزيد من ضعف الشعر، خاصة مع قلة الترطيب.

الحل: قللي من استخدام الأدوات الحرارية واستخدمي واقيًا حراريًا قبل التصفيف.



3. الإهمال في ترطيب فروة الرأس

عدم استخدام الزيوت الطبيعية أو الكريمات المرطبة يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، مما يسبب الحكة والقشرة التي تؤثر سلبًا على بصيلات الشعر.

يُفضل استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأرغان مرتين أسبوعيًا.



4. الإفراط في غسل الشعر

غسل الشعر بشكل متكرر في الشتاء يؤدي إلى تجفيف فروة الرأس وإضعاف الشعر.

يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط.



5. استخدام الشامبوهات القاسية

الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات والسيليكون تضر بصحة الشعر، خاصة في الشتاء.

اختاري شامبوهات طبيعية خالية من المواد الكيميائية.



6. تمشيط الشعر المبلل

الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللًا، وتمشيطه يؤدي إلى تقصفه وتساقطه.

جففي الشعر بلطف بمنشفة قطنية ثم استخدمي مشطًا واسع الأسنان.



7. إهمال ارتداء قبعة أو وشاح

تعريض الشعر للبرد القارس والرياح الباردة يؤدي إلى جفافه وتلفه.

ارتدي قبعة مبطنة بالقطن أو وشاحًا لحماية شعرك من الهواء البارد.



8. سوء التغذية

نقص الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك وفيتامين D، يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

ركزي على تناول أطعمة غنية بالبروتين والخضروات الورقية والفواكه الطازجة.



9. شد الشعر أثناء التصفيف

تسريحات الشعر المشدودة، مثل الكعكة الضيقة أو ذيل الحصان، تضعف الجذور وتسبب تساقط الشعر.

اختاري تسريحات مريحة وفضفاضة.



10. قلة شرب الماء

في الشتاء، يقل استهلاك الماء بسبب برودة الطقس، مما يؤدي إلى جفاف الشعر.

احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب شعرك وفروة رأسك.

نصائح للحد من تساقط الشعر في الشتاء

1. استخدام منتجات مرطبة

استثمري في بلسم غني بالزيوت الطبيعية للحفاظ على ترطيب الشعر بعد الغسيل.

جربي ماسكات الشعر المرطبة أسبوعيًا مثل ماسك الأفوكادو والعسل.



2. تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس يوميًا بالزيوت يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.



3. تناول المكملات الغذائية

استشيري طبيبك لتناول مكملات الحديد، البيوتين، وفيتامين D إذا كنت تعانين من نقص في هذه العناصر.



4. تغطية الشعر أثناء النوم

استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل احتكاك الشعر ومنع تكسره أثناء النوم.



5. علاج القشرة مبكرًا

القشرة تسبب الحكة وضعف الجذور، استخدمي شامبو طبي مضاد للقشرة فور ملاحظتها.