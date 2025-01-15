قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: الأهلي لم يطلب ضم محمد ربيعة من سموحة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 في مصر
«شبانة»: الأهلي يُفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع
في الشبورة.. كيف تقود سيارتك بأمان؟ | اعرف الخطوات الصحيحة
في ظل العرض القطري.. شروط أكرم توفيق لتمديد عقده مع الأهلي
في ذكرى ميلاد سمير غانم| أبرز الإفيهات.. وموقف كوميدي بينه ودلال عبدالعزيز
كهربا يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ألفيس البرتغالي
مفاجأة بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم
الفرق بين الاستغفار والتوبة ؟.. علي جمعة يوضح
محامي حسين الشحات: هناك اتفاق شفهي للتنازل عن قضية «الشيبي»
الأحكام العرفية| رئيس كوريا الجنوبية يون يوافق على المثول أمام جهات التحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر .. عادات خاطئة في الشتاء تسبب زيادة تساقط الشعر

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء
أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء
أسماء عبد الحفيظ
×

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، التي تزداد بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء. قد يُعزى ذلك إلى التغيرات المناخية، لكن الحقيقة أن العادات اليومية الخاطئة تلعب دورًا كبيرًا في تفاقم هذه المشكلة، الحفاظ على صحة الشعر يتطلب معرفة الأسباب وراء تساقطه وتجنب الممارسات التي تزيد من ضعفه.

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

في هذا المقال، نستعرض أبرز العادات الخاطئة التي تُضاعف من تساقط الشعر في فصل الشتاء، ونقدم نصائح عملية للحفاظ على شعر قوي وصحي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

1. الجفاف وانخفاض الرطوبة:

الهواء البارد والجاف يمتص الرطوبة من فروة الرأس، مما يؤدي إلى جفافها وضعف بصيلات الشعر.

2. قلة الاهتمام بترطيب الشعر:

عدم استخدام الزيوت أو المرطبات بانتظام يفاقم من هشاشة الشعر.

3. تغييرات نمط الحياة:

قلة شرب الماء، التغذية غير الصحية، والإجهاد الشتوي تزيد من مشاكل الشعر.

عادات خاطئة تزيد من تساقط الشعر أضعاف مضاعفة في الشتاء

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

1. غسل الشعر بالماء الساخن

الماء الساخن يؤدي إلى تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية، مما يجعله جافًا وأكثر عرضة للتقصف والتساقط.

يُفضل استخدام ماء فاتر أو بارد قليلًا للحفاظ على توازن الزيوت في فروة الرأس.


2. الإفراط في استخدام المجففات الحرارية

الاعتماد المفرط على مجففات الشعر ومكواة التصفيف يزيد من ضعف الشعر، خاصة مع قلة الترطيب.

الحل: قللي من استخدام الأدوات الحرارية واستخدمي واقيًا حراريًا قبل التصفيف.


3. الإهمال في ترطيب فروة الرأس

عدم استخدام الزيوت الطبيعية أو الكريمات المرطبة يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، مما يسبب الحكة والقشرة التي تؤثر سلبًا على بصيلات الشعر.

يُفضل استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأرغان مرتين أسبوعيًا.


4. الإفراط في غسل الشعر

غسل الشعر بشكل متكرر في الشتاء يؤدي إلى تجفيف فروة الرأس وإضعاف الشعر.

يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط.


5. استخدام الشامبوهات القاسية

الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات والسيليكون تضر بصحة الشعر، خاصة في الشتاء.

اختاري شامبوهات طبيعية خالية من المواد الكيميائية.


6. تمشيط الشعر المبلل

الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللًا، وتمشيطه يؤدي إلى تقصفه وتساقطه.

جففي الشعر بلطف بمنشفة قطنية ثم استخدمي مشطًا واسع الأسنان.


7. إهمال ارتداء قبعة أو وشاح

تعريض الشعر للبرد القارس والرياح الباردة يؤدي إلى جفافه وتلفه.

ارتدي قبعة مبطنة بالقطن أو وشاحًا لحماية شعرك من الهواء البارد.


8. سوء التغذية

نقص الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك وفيتامين D، يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

ركزي على تناول أطعمة غنية بالبروتين والخضروات الورقية والفواكه الطازجة.


9. شد الشعر أثناء التصفيف

تسريحات الشعر المشدودة، مثل الكعكة الضيقة أو ذيل الحصان، تضعف الجذور وتسبب تساقط الشعر.

اختاري تسريحات مريحة وفضفاضة.


10. قلة شرب الماء

في الشتاء، يقل استهلاك الماء بسبب برودة الطقس، مما يؤدي إلى جفاف الشعر.

احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب شعرك وفروة رأسك.

نصائح للحد من تساقط الشعر في الشتاء

1. استخدام منتجات مرطبة

استثمري في بلسم غني بالزيوت الطبيعية للحفاظ على ترطيب الشعر بعد الغسيل.

جربي ماسكات الشعر المرطبة أسبوعيًا مثل ماسك الأفوكادو والعسل.


2. تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس يوميًا بالزيوت يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.


3. تناول المكملات الغذائية

استشيري طبيبك لتناول مكملات الحديد، البيوتين، وفيتامين D إذا كنت تعانين من نقص في هذه العناصر.


4. تغطية الشعر أثناء النوم

استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل احتكاك الشعر ومنع تكسره أثناء النوم.


5. علاج القشرة مبكرًا

القشرة تسبب الحكة وضعف الجذور، استخدمي شامبو طبي مضاد للقشرة فور ملاحظتها.

تساقط الشعر فروة الرأس الشعر أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء أسباب تزايد تساقط الشعر ترطيب فروة الرأس الإفراط في غسل الشعر تمشيط الشعر المبلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريناد عادل

النيابة تباشر التحقيقات .. مفاجأة جديدة في واقعة وفاة الطـ.ـفلة ريناد عادل

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

موعد إجازة 25 يناير 2025 للموظفين والقطاع العام والخاص

دعاء ليلة النصف من رجب

دعاء ليلة النصف من رجب .. 5 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم 14-1-2025

محمد صلاح

قناة إسبانية: محمد صلاح يبدي موافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي

سعر الذهب

انخفاض جديد.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-1-2025

الاهلي

3 صفقات سوبر.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن تعاقدات يناير

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

البيت الأبيض يكشف عن قرار بايدن المفاجئ بشأن كوبا

العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد 18 فلسطينيا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا على دير البلح ورفح

أرشيفية

تقارير: إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بالصور

احذر .. عادات خاطئة في الشتاء تسبب زيادة تساقط الشعر

أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء
أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء
أسباب تزايد تساقط الشعر في الشتاء

مشروبات وأطعمة تقلل من السعال في الشتاء .. أبرزها الكركم والأناناس

أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء
أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء
أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء

في ذكرى ميلاد سمير غانم| أبرز الإفيهات.. وموقف كوميدي بينه ودلال عبدالعزيز

سمير غانم
سمير غانم
سمير غانم

أسباب حساسية الصدر وطرق علاجها.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

أسباب وطرق علاج حساسية الصدر
أسباب وطرق علاج حساسية الصدر
أسباب وطرق علاج حساسية الصدر

فيديو

منة فضالي

منة فضالي تكشف حقيقة بتر رجلها ومعاناتها مع مرض والدتها

شيكو وهشام ماجد

شيكو: "البقاء للأصيع" مش أول أعمالنا أنا وهشام ماجد عشرة 28 سنة

بوستر أغنية قطتي مبتخربش

محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية "قطتي مبتخربش"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفرق ايه عن الثانوية العامة ؟ .. تفاصيل جديدة وهامة عن البكالوريا المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد