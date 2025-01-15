مي كساب تُحيي ذكرى وفاة والدتها الـ12 بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة مى كساب ذكرى وفاة والدتها الـ12، وتذكرتها بكلمات مؤثرة داعية لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت مى كساب صورة مجمعة رفقة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “الذكري 12 على وفاة أمي الغالية الحبيبة يارب تتهني فى الجنة”.

مى كساب تشارك فى مسلسل نون النسوة ماراثون رمضان 2025

وتستعد الفنانة مي كساب للمشاركة فى الماراثون الرمضاني المقبل 2025 ، بمسلسل “نون النسوة”.

ومن المقرر أن تكون النجمة مى كساب هى البطلة الأولى فى العمل، والمسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.

ويجرى المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل مع صناع العمل للاستقرار على البطلة الثانية امام الفنانة مى كساب، إذ يتضمن العمل الاعتماد على بطلتين ، ومن المقرّر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.

مى كساب فى مسلسل العتاولة

وكانت مي كساب حققت نجاحًا كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل العتاولة، وشاركها في بطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومصطفي ابو سريع ونهي عابدين وهدي الإتربي وغيرهم.