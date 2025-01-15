أخصائي عمود فقري: الألبان والمكسرات والأوراق الخضراء تجنبك «هشاشة العظام»

قال الدكتور عصام مارديني، أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، إنّ المياه الغازية تؤثر بشكل سلبي على قوة وصحة وكثافة العظام وقد تصيب بهشاشة العظام.

وأوضح «مارديني»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أسباب أخرى تتسبب في الهشاشة مثل الأطعمة المصنعة «fast food»، والمعلبات التي تحتوي على مواد حافظة قوية تؤثر على امتصاص الكالسيوم من الجسم.

وأضاف أنّ تدخين «الشيشة» والتدخين بشكل عام وتناول الكحول عادة خطيرة، إذ تؤثر سلبا على امتصاص الكالسيوم وتتسبب في هشاشة العظام، مشيرا إلى أنّ هناك بعض الأطعمة تجنب الإنسان الوقوع في فخ هشاشة العظام، مثل منتجات الألبان كالزبادي والحليب، والمكسرات كالبندق واللوز، والأوراق الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والسلق والبقدونس، جميعها أغذية تساعد على زيادة كمية المعادن والفيتامينات وخاصة الكالسيوم.

وتابع: «أهم معدن بالنسبة لصحة العظام هو الكالسيوم والزنك والماغنسيوم والحديد والبوتاسيوم، وهي موجودة في الأطعمة التي تحتوي على ألبان ومكسرات وفواكه طازجة وخاصة الملونة»، لافتا إلى أنّ الحليب يجب أن يكون طعام الأطفال الأساسي.