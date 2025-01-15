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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.9% خلال ديسمبر 2024

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال شهر ديسمبر من العام 2024، مقارنة بنسبة 2% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.

وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.9% في ديسمبر الماضي، إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.

وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، متأثراً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.

التضخم على أساس شهري


وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر الماضي استقرار نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2024.

وشهد التحليل التفصيلي للمؤشر تغيرات متفاوتة على مستوى الأقسام، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.

السعودية التضخم التضخم السنوي

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