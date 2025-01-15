للبقاء بحكومة نتنياهو.. سموتريتش يشترط العودة للقتال بعد صفقة التبادل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن وسائل "إعلام إسرائيلي" بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اشترط للبقاء في الحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل.

كما اشترط على نتنياهو العودة إلى القتال المكثف بأدوات إضافية، مشيرا إلى أنه من الشروط التي وضعها سموتريتش للبقاء بالحكومة تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم، كما اشترط اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تشجيع الهجرة من قطاع غزة.

وأكد أنه لن يبقى في الحكومة يوما واحدا إذا لم يتم تنفيذ شروطه.