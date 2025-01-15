وكيل صحة البحيرة يناقش مشروع قانون المسئولية الطبية مع مديري المستشفيات

عقد اليوم الدكتور أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، جلسة حوارية مصغرة فى مكتبه ، مع بعض السادة مديري المستسفيات ومديري الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيره ، وذلك لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .

جاءت تلك الجلسة بحضور الدكتورة هاله عبدالرازق مدير عام الوقائي والرعاية الأساسية ، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة سارة عادل مدير المكتب الفني بالمديرية .

وبحضور مديري مستشفيات كفر الدوار العام ، وايتاى البارود ، ورشيد والرحمانيه والدلنجات ، والسادة مديري الإدارات الصحية بدمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود وأبوحمص .

وتم مناقشة مواد القانون وأهم التعديلات المقترحة والمكاسب التى من الممكن أن يحققها القانون للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي .

وأوضح أن ملف الصحة، يعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم للقطاع الصحي من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري .

كما أكد أهمية التعاون التام مع نقابة الأطباء بالبحيرة، حيث أنها المخول لها التحدث بإسم أطباء البحيرة، الذين كانوا في مقدمة الصفوف لحماية المواطن المصري أثناء جائحة كورونا وغيرها ، وأظهروا من الشجاعة والتفاني فى العمل ما جعلهم محل كل تقدير واحترام ، وأنهم سيظلوا حصن أمن وأمان المريض فى كل زمان ومكان .



وشدد على تقديم أفضل أداء من جميع العاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة، لينالوا ثقة ورضاء اامواطنين عن كافة الخدمات الطبية المقدمة .