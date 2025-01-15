محلل سياسي فلسطيني: الجهود المصرية انتصرت لغزة

قال ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الجهود المصرية انتصرت لغزة، من خلال قرار وقف إطلاق النار، متابعا: توقيت وقف إطلاق النار مهم للغاية.

وأضاف ماهر صافي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الهدنة توقيتها مهم للغاية، متابعا: الجهود المستمرة نجحت في وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات.

وأوضح أن إعادة الإعمار وإدخال المساعدات والاتفاق على فتح معبر رفح خطوات هامة، ويجب أن تتولى الإدارة الفلسطينية الوضع في غزة.

واسترسل:الفترة المقبلة ستشهد انسحابا جزئيا ونهائيا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتفكيك ما تم بناءه داخله، بالإضافة إلى إعادة المحتجزين لدي المقاومة والأسرى لدى إسرائيل.