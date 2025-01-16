أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة للخونة والعملاء ضد مصر | شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لـ الخونة والعملاء الذين يحرضون ضد الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أن مصير أي حد يهدد الدولة المصرية سيكون مثل الإرهابي أحمد المنصور.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «علاء عبد الباقي إرهابي مطلوب القبض عليه، وتم منحه الجنسية السورية وهو في الجيش السوري حاليا وتم إعطاءه رتبة عقيد.

وأضاف أحمد موسى، أنه لا أحد يجرؤ أن يوجه رسالة لمصر، ويجب على المسئولين في سوريا القبض علي جميع الإرهابيين المصريين لديهم وتسليمهم إلى العدالة.

وأشار إلى أن هؤلاء إرهابيون ويجب التعامل معهم بكل حزم، مثلما حدث مع الإرهابي أحمد المنصور، ويجب تقديمهم للعدالة.

