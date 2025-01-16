أحمد موسى: مصر تتخذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومي | شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الأمن القومي، موضحا أن مصر تؤيد القوات المسلحة السودانية واستقرارها، وأنها تطالب دائما بالحفاظ على الجيش السوداني.

وأوضح أحمد موسى، في حلقة خاصة من مدينة بورتسودان بالسودان خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشعب السوداني يقدر وقفة مصر بجانبهم، وبعض الدول لم تقف مع السودان، والبعض الآخر رفض استضافة السودانيين.

وأضاف أحمد موسى، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني قام بجولة في 5 دول إفريقية وتم استقباله بحفاوة كبيرة، موضحا أنه ستكون هناك مكانة كبيرة للدول التي دعمت السودان وموقفها ضد من عادوا البلاد.