ضبط 330 كيلو أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومكتب أغذية إدارة دمياط في حملة مسائية لمراقبة الاغذية بدمياط الجديدة .

حيث تم المرور على ٤٤ منشأة غذائية متنوعة ، وقد تم ضبط ٢٧ منشأة تدار بدون ترخيص ، و٧ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها ادارياً ، وتم تحرير ٨٢ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة.

كما تم إعدام ٣٣٠ كيلو اغذية ومشروبات وزيوت تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وبالإضافة إلى ذلك تم سحب ٦ عينات للفحص بالمعمل المشترك للتأكد من جودتها.

وتؤكد مديرية الصحة استمرار حملاتها لضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي و آمن للمواطنين و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية.