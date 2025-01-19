قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومكتب أغذية إدارة دمياط في حملة مسائية لمراقبة الاغذية بدمياط الجديدة .
حيث تم المرور على ٤٤ منشأة غذائية متنوعة ، وقد تم ضبط ٢٧ منشأة تدار بدون ترخيص ، و٧ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها ادارياً ، وتم تحرير ٨٢ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة.
كما تم إعدام ٣٣٠ كيلو اغذية ومشروبات وزيوت تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وبالإضافة إلى ذلك تم سحب ٦ عينات للفحص بالمعمل المشترك للتأكد من جودتها.
وتؤكد مديرية الصحة استمرار حملاتها لضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي و آمن للمواطنين و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية.
ضبط 330 كيلو أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط
قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومكتب أغذية إدارة دمياط في حملة مسائية لمراقبة الاغذية بدمياط الجديدة .