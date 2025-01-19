نادين الراسي تبكي في حفل جوي أورد بالسعودية.. شاهد

ظهرت الفنانة نادين الراسي وهي تبكي في حفل جوي أورد الذي أقيم ليلة أمس، السبت 18 يناير، في المملكة العربية السعودية.

وفي مقطع فيديو، ظهرت نادين الراسي وهي ترفع هاتفها الجوال لتلقط فيديو لغناء الفنان محمد عبده، في حفل جوي أورد، لكنها لم تتمالك نفسها وتأثرت باكية من كلمات الأغنية.

محمد عبده في حفل جوي أورد

شهد حفل جوائز جوي أورد، مساء أمس السبت، عودة الفنان محمد عبده، للغناء على المسرح، بعد غيبة طويلة منذ إعلان إصابته بمرض السرطان.

وحضر محمد عبده إلى الحفل بصحبة نجله، وقدم خلال الحفل أغنية “صوتك يناديني”، التي أطرب بها الجمهور والحضور خلال الحفل.

نادين الراسي

وحلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها زمن خلال الفترة الماضية.

وتحدثت نادين خلال الحلقة عن شقيقها الراحل، والذى وافته المنية إثر حادث سير مروع، وانهارت نادين الراسي بالبكاء بعد مشاهدتها صورة لشقيقها، مؤكدة أنه توفي وهو راضٍ عنها.

وأكدت نادين خلال الحلقة أن جورج الراسي شقيقها فى مكان أفضل اليوم، مشيرة إلى أن جنازته كانت جنازة مهيبة وقام بالصلاة عليه عدد كبير جدا من كل الأديان.

وحدثت مشادة كلامية بين نادين الراسي وشقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالأيدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها، كما تسبب فى انهيار عصبي لها أسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وكانت بداية القصة عندما تعرضت والدة نادين الراسى إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الرأس، وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة.

ورغم حالة مرض والدة نادين الراسى، إلا أن نادين وشقيقها الأصغر الذى تواجد لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا دخلا فى تلاسن ومشادة كلامية والتى تطورت بعد ذلك لاشتباك بالأيدى بين الطرفين.

وتعرضت الفنانة نادين الراسى إلى الضرب من قبل شقيقها ودخلت على أثره المستشفى بعد تعرضها إلى انهيار عصبي شديد.

وكشفت نادين الراسي بالصور عن بعض الإصابات الشديدة نتيجة تعدى شقيقها عليها، وذلك عبر مجلة “الجرس” اللبنانية.

وظهرت نادين الراسى بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها.