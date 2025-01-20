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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليورو يسجل 52.06 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى
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يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو:

سعر الشراء: 50.30 جنيه.

سعر البيع: 50.40 جنيه.

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو:

سعر الشراء:51.63 جنيه.

سعر البيع: 52.06 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو:

سعر الشراء:61.17 جنيه.

سعر البيع:61.70 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين نحو:

سعر الشراء: 54.95 جنيه.

سعر البيع: 55.40 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين 

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصر  اليوم  الإثنين نحو:

سعر الشراء: 6.86 جنيه.

سعر البيع: 6.88 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصر  اليوم  الإثنين نحو:

سعر الشراء: 32.16 جنيه.

سعر البيع: 32.51 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو:

سعر الشراء: 31.01 جنيه.

سعر البيع: 31.38 جنيه.

وصل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو:

سعر الشراء: 34.72 جنيه.

سعر البيع: 35.04 جنيه.

اليورو الدولار الجنيه المصري العملات الأجنبية البنك الأهلي

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