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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف دلالة كلمة ترامب في حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عادل نصار
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، تضمن عدد من الدلالات، ومنها إعلان ترامب أن العهد الذهبي لأمريكا قد بَدْء.

وأشار الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن المكون الديني كان جزء أساسي من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومراسم نقل السلطة الأمريكية، حيث أقيمت مراسم دينية خلال الحفل.

وأضاف أن كلمة ترامب تضمنت عدد من القرارات ومنها إعلان حالة الطوارىء الوطنية في الحدود الأمريكية الجنوبية، بما يعني أنه سينقل القوات الأمريكية إلى الحدود مع المكسيك.

ونوه بأننا أمام واقع جديد، ولابد أن ننتبه أن ترامب جاء بأجندة شديدة القسوة وعلينا التعامل معها لأنها ستكون واقع، ونحول التحديات إلى فرص، متسائلا: هل رغبة ترامب بعودة أمريكا لقوتها ستأتي بتأثيرات سلبية أم إيجابية على منطقتنا؟.
 

ترامب نشأت الديهي كلمة ترامب تنصيب الرئيس الأمريكي

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