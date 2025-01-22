كهربا وكولر .. أزمة رقم 3 وحكاية فرح قلبت الموازين |فيديوجراف

كشف محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته مع المدرب السويسري مارسيل كولر، التي بدأت بعد انضمام المهاجم الجديد أنتوني موديست إلى صفوف الفريق.

وأوضح “كهربا” في تصريحاته أنه كان يسير بشكل جيد مع الأهلي، لكن قدوم موديست تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدرب.





وأشار “كهربا” إلى أن كولر أخبره بأنه سيكون المهاجم الثالث في ترتيب خياراته بالفريق، وهو ما أثر عليه نفسيًا بشكل كبير. وأضاف: “كلام كولر أمام الجميع بأنني المهاجم رقم 3 كان صعبًا عليّ، وحاولت الحديث معه عن أسباب عدم مشاركتي، لكن ردوده لم تكن مُقنعة”.





وعن موقفه المثير للجدل في فرح شقيقته، قال كهربا: “لو تكرر الموقف سأكرر ما فعلته، أهلي هم أهم شيء في حياتي”.





كما أبدى استياءه من عدم المشاركة مؤخرًا، موضحًا أنه كان يسعى ليكون حاضرًا حتى ولو لدقائق قليلة.





وأكد “كهربا” أن الابتعاد عن الأهلي سيكون أمرًا صعبًا عليه نفسيًا، مشيرًا إلى أن النادي يمثل بيته وعائلته، وأن تفاصيل رحيله لا يعرفها سوى من كانوا قريبين من الكواليس.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: