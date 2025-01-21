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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب ومرتجى وحسن حمدى وبيبو يُشاركون فى جنازة ميمى الشربينى |صور

الخطيب ومرتجى وحسن حمدى وبيبو يُشاركون فى جنازة ميمى الشربينى |بالصور
الخطيب ومرتجى وحسن حمدى وبيبو يُشاركون فى جنازة ميمى الشربينى |بالصور
علا محمد   -  
رنا جمال   -  
تصوير عمرو السيد
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شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد مرتجي، نائب رئيس النادي، وعدد من رموز القلعة الحمراء، في صلاة الجنازة على الكابتن ميمي الشربيني أسطورة التعليق الرياضي، بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة.

وحضر ايضا حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق و خالد بيبو  وحسام غالى، نجم الأهلي السابق ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادى والإعلامى أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق.

كان الكابتن ميمي الشربيني قد وافته المنية امس بعد معاناة من عدة امراض مزمنة منذ فترة طويلة اضافة الى امراض الشيخوخة.

وحضر عدد من الرياضيين اصدقاء الفقيد امام المستشفى الذي كان يعالج فيه بالمنصورة، لمتابعة خروج الجثمان ومرافقته،  حيث رافق الفقيد الكابتن خالد الامشاطي وايضا الكابتن سطوحي احد ابناء نادي المنصورة من الجيل الذهبي والعديد من محبي كابتن ميمي الشربيني من ابناء المنصورة.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفقيد رحمة الله عليه حيث ظلت شقيقته تبكي امام المستشفى فى انتظار خروج الجثمان لمرافقته الى القاهرة ليتم تشييع الجثمان والدفن واقامه العزاء.

ونعى نادي المنصورة الفقيد حيث انه من ابناء مدينة المنصورة، وكان مدربا للنادى مشيرا الى ان "الشربيني" كان احد ابرز النجوم الذين انتقلوا للنادي الاهلي واحرز معه عددا من البطولات.

يذكر ان ميمى الشربينى من مواليد 26 يوليو 1937، بدأ مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار قطبى  الكرة المصرية الزمالك والاهلى ونجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

وبدأ ميمى الشربيني اللعب في مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري، وسريعًا ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة في هذا المركز وقدراته الاستثنائية.

صلاة الجنازة محمود الخطيب خالد مرتجي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي القلعة الحمراء الكابتن ميمي الشربيني ميمي الشربيني

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