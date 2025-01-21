السفير حازم خيرت: غرور الأسد قاد إلى تحالفات دولية ضده

أكد حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى سوريا وتل أبيب أن سوريا تواجه صعوبة بالغة في إدارة شؤونها، واصفًا بشار الأسد بأنه مجرد واجهة تتحكم بها قوى خفية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لحزب الوعي تحت عنوان "قراءة في المشهد السوري ودور مصر المحوري"، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء.

أدار الجلسة حازم الملاح، الكاتب الصحفي وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، تناولت الجلسة أبعاد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية، مع التركيز على الدور المصري المطلوب في حل هذه الأزمة.

وأشار “خيرت” إلى التركيبة الطائفية المعقدة لسوريا، التي كانت تعيش في انسجام قبل أن تتسبب سياسات الأسد الخاطئة في إشعال الخلافات.

وأضاف أن غرور الأسد قاد إلى تحالفات دولية ضده، مثل تعاون أردوغان مع روسيا، مشددًا على أهمية أن تضطلع مصر بدور أكبر في الملف السوري لتحقيق التوازن الإقليمي.