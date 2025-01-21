انتقاما لابنها.. سيدة تطعن طالب ثانوى داخل مدرسة فنية بقنا

طعنت ربة منزل طالب بألة حادة، داخل حوش مدرسة فنية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، عقب خروجه من أداء الامتحانات العملية بالمدرسة، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة طالب بطعن من ألة حادة أثناء خروجه من مدرسة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الطالب المصاب، إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة ح.م 17 عاماً، بطعنات من آلة حادة، وجهتها له ربة منزل، لوجود خلافات بين نجلها وبين الطالب المجنى عليه، ما دفعها إلى التوجه إلى المدرسة والمبادرة بطعن الطالب عقب انتهاء امتحانات العملى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.