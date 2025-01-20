تعليم قنا: إلغاء ندب 3 رؤساء لجان بالشهادة الإعدادية

قرر هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان بالشهادة الإعدادية ومراقب أول، لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بإدارات قوص وقنا وأبوتشت ودشنا، بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، مجازاة مسئول أمن بإحدى اللجان لسماحه بخروج طالب أثناء انعقاد اللجنة، ومجازاة معلم ومعلمة ثبت تواجدهما داخل لجنة الامتحان على الرغم من عدم انتدابهما أو تكليفهما بالعمل بها، وذلك خلال تأدية امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أنه تم العرض على محافظ قنا، وأوصى بتطبيق عقوبات صارمة من شأنها أن تمثل أداة ردع للحفاظ على هيبة أعمال الامتحان في الأيام المتبقية من الامتحان ووفقاً لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 113لسنة 1992.

وطالب الصابر، بانضباط الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة مطلقًا حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.



جدير بالذكر أن محافظ قنا، تفقد اليوم الاثنين سير الامتحان بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء ثانوية بنات، واطمئن إلى مناسبة أسئلة مادة الجبر والإحصاء لمواصفات الورقة الامتحانية، بينما أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في فترة الامتحان الثانية.

