لأول مرة.. معرض الكتاب يستخدم الذكاء الاصطناعي| تفاصيل

أعلنت هبة الخولي، المسؤولة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الهيئة حققت سبقًا هذا العام باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة ضمن فعاليات المعرض.

وأوضحت الخولي، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور", أن الذكاء الاصطناعي تم توظيفه لإنشاء محرك بحث متكامل عن أعمال الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض لهذا العام.

وأضافت: "من خلال رابط على الموقع الرسمي للمعرض، يمكن لأي شخص طرح سؤال أو استفسار متعلق بسلسلة أعمال الدكتور مستجير، ليتم الرد عليه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مباشرة".

وأكدت أن تنفيذ هذا الإنجاز تطلب جهودًا كبيرة لتدريب تقنية الذكاء الاصطناعي على التعامل مع محتوى السلسلة بشكل دقيق، بهدف تقديم تجربة تعليمية ومعرفية متميزة لزوار المعرض.