قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص في «خناقة» مع حارس عقار بحدائق الأهرام .. لسبب غريب
تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. اعرف وصلت كام؟
مُستعد لمقابلة بوتين وزيلينسكي|ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي بسبب الحرب الأوكرانية
أمير هشام: «كولر» يطالب بحسم ملف الأجانب.. ومحمد رمضان يرغب في ضم «البانوبي»
شاهد احتفالات عيد الغطاس المجيد بالوادي الجديد .. صور
الهلال الأحمر يواصل إطلاق حملة التبرع لدعم الأشقاء في غزة
بعد وقف إطلاق النار.. الطائرات المسيرة تكشف حجم الخراب بقطاع غزة |فيديو
الداخلية : ضبط مُهتز نفسيًا اعتدى على مواطن بسلاح أبيض في الأقصر
ترامب: بوتين لم يكن يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام
10 معلومات عن الراحل عزمي قريطم عضو اتحاد الكرة الأسبق
إعلامي: نجم «فيهيرفار» المجري يقترب من الأهلي بنسبة 95%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد وقف إطلاق النار.. الطائرات المسيرة تكشف حجم الخراب بقطاع غزة |فيديو

غزة
غزة
محمود محسن
×

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدامية على قطاع غزة، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يسدل الستار على واحدة من أعنف الحروب التي شهدها القطاع المنكوب. ومع نهاية الأعمال القتالية، تبدأ غزة في مواجهة مشهد مأساوي من الدمار الشامل.

وكشفت صور الطائرات المسيرة حجم الخراب الذي لحق بمختلف المناطق في قطاع غزة، حيث غطت الأنقاض مساحات شاسعة، تاركة دمارًا لا يمكن تجاهله.

ويواجه سكان القطاع تحديات ضخمة في محاولة إعادة بناء حياتهم وسط هذه الفوضى المدمرة.

وخلال حربها على غزة، تعرضت إسرائيل لاتهامات باستخدام سياسة "الأرض المحروقة" لتدمير الحياة في القطاع، وهي اتهامات تنظر فيها حاليا محكمتان دوليتان، بما في ذلك التحقيقات في جريمة الإبادة الجماعية.

وردت الدولة العبرية على هذه الاتهامات بنفيها، حيث أكدت أن جيشها كان يخوض معركة معقدة في مناطق مليئة بالسكان، مع السعي لتقليل الأضرار التي قد تصيب المدنيين والبنية التحتية، وفقا لما ورد من مصادر رسمية.

من جانبها، نفت إسرائيل الاتهامات المتعلقة بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أنها تسعى لوقف القتال وحماية المدنيين قدر الإمكان.

هذا وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة، سواء من الجو أو البر، إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في القطاع، مما أسفر عن نزوح نحو 90% من سكانه. وبحسب التقارير، قد تستغرق عملية إعادة البناء عقودًا لتعود الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

قطاع غزة إطلاق النار الحروب الدمار الأعمال القتالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى

البنوك| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

صورة أرشيفية

شاب يُنهي حياة آخر وسط الشارع في الأقصر

حالة الطقس

أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات .. الأرصاد تحذر

شهادات البنوك

1187 جنيها لمدة 60 شهرا.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي

الطقس

تحذير الأرصاد | أمطار تضرب القاهرة صباحا

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

ترشيحاتنا

الشيف الشربيني

محكمة الأسرة تمنح الولاية التعليمية لطليقة الشيف الشربيني

طعن طالب

ضبط ربة منزل طعنت طالبا داخل حوش مدرسة زراعية بقنا

صورة أرشيفية

شاب يُنهي حياة آخر وسط الشارع في الأقصر

بالصور

تجاوز 40 مليون دولار .. تركي آل شيخ يكشف عن أحدث تعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز|صور

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز

بالحجاب .. لقطات من بروفات أحلام قبل انطلاق حفلها بساعات |شاهد

أحلام
أحلام
أحلام

احذر نقص فيتامين د يتسبب في مخاطر صحية خطيرة.. الجز على الأسنان أخطرها

مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان
مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان
مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان

الدايت مش هيجيب نتيجة| تحذير.. هذه الأشياء تمنع إنقاص الوزن

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فيديو

إطلالة نادية الجندي

فستان مكشوف البطن.. نادية الجندي ترد بطريقتها على انتقادات إطلالتها في «جوي أورد»|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تنبيه عاجل من وزارة التعليم بشان امتحانات الثانوية العامة | ما القصة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد