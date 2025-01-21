حماس: نبارك عملية الطعن البطولية في تل أبيب.. وننعى الشهيد المغربي

أعلنت حركة حماس عن مباركتها لعملية الطعن التي نفذها الشهيد المغربي قاضي عبد العزيز في تل أبيب، معتبرة إياها ردًا طبيعيًا على الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريح رسمي لها، قالت الحركة إن هذه العملية تأتي في سياق تأكيد استمرار المد المقاوم، وأن العمليات البطولية ستستمر في التصاعد طالما استمر الاحتلال وجرائمه.

ونعت الحركة الشهيد البطل قاضي عبد العزيز، مشيدةً بتضحيته في سبيل القضية الفلسطينية.

وأضافت الحركة أن العملية جاءت بعد ساعات قليلة من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، مما يبرز ردة الفعل الطبيعية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وأكدت الحركة أن هذه العمليات هي جزء من واجب المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله حتى تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن منفذ الهجوم في تل أبيب هو قاضي عبد العزيز، مغربي الجنسية ويحمل إقامة أمريكية.