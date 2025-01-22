احذر تناول هذه الفواكه إن كنت تعاني من الصداع .. الأولى غير متوقعة

إذا كنت تعاني من الصداع المزمن أو الصداع النصفي، قد يكون من المفيد مراقبة استهلاكك لبعض الفواكه وتحديد ما إذا كانت تزيد من حدة الأعراض.

أنواع من الفواكه تزيد من حدة الصداع

ويجب استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية حتي يتمكن من مساعدك في تحديد الأطعمة المناسبة لحالتك، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

وإذا كنت تعاني من الصداع، فهناك بعض الفواكه التي قد تزيد من حدة الأعراض أو تسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، ومن أبرز هه الفواكة ما يلي :

ـ الموز:

يحتوي الموز على مادة التيرامين، التي قد تحفز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص الحساسين لهذه المادة.



ـ الحمضيات (البرتقال، الليمون، والجريب فروت):

قد تؤدي الحمضيات إلى تحفيز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص بسبب حموضتها العالية أو تأثيرها على مستويات الهيستامين في الجسم.

أنواع من الفواكه تزيد من حدة الصداع



ـ الأفوكادو:

يحتوي على مادة التيرامين، التي قد تسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين لها.



ـ الفواكه المجففة:

مثل الزبيب، المشمش المجفف، والتين المجفف، التي تحتوي على الكبريتات كمادة حافظة، قد تحفز الصداع لدى بعض الأشخاص.



ـ الكرز:

يحتوي على مادة التيرامين التي قد تؤدي إلى زيادة الصداع لدى بعض الأفراد.



ـ التفاح الأخضر:

بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه التفاح الأخضر، مما يؤدي إلى تفاقم الصداع.