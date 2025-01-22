غزة وترامب | اللواء سمير فرج يفضح مخطط أمريكا قبل 25 يناير.. ومن انتصر في حرب القطاع «حماس أم إسرائيل»؟

لماذا تحاول إدارة ترامب ضم كندا.. مميزات بالجملة

من انتصر في حرب غزة «حماس أم إسرائيل»؟.. إجابة حاسمة من سمير فرج

كونداليزا رايس وسر زيارة مبارك.. سمير فرج يفضح مخطط أمريكا قبل 25 يناير

أطلق اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، تصريحات مهمة عن عدة أمور تخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنطقة الشرق الأوسط.

لماذا تحاول إدارة ترامب ضم كندا.. مميزات بالجملة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن السنوات الأربعة المقبلة سنرى فيها العجب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابع اللواء دكتور سمير، أن ترامب تحدث عن سعيه لضم كندا لأمريكا.



ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن ضم كندا لأمريكا سيجعلها أكبر دولة في العالم تتكون من 51 ولاية بمعدل 13 % من مساحة اليابسة في العالم.



وأكد أن عدد سكان أمريكا سيصل حينها إلى 370 مليون نسمة، إلى جانب أن كندا تساعد أمريكا في تعزيز القوة العسكرية إلى جانب القوى الإستراتيجية.





من انتصر في حرب غزة «حماس أم إسرائيل»؟.. إجابة حاسمة من سمير فرج

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الصين باتت أكبر عدو لأمريكا اليوم، موضحا أن مشكلة بكين تتمثل في تايوان وعندما يحاول ترامب ملاعبة الصين يغزي تايوان.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج، أن الصين تتقدم كثيرا في النمو الاقتصادي بشكل يهدد أمريكا ويرعبها.



ولفت اللواء دكتور سمير فرج، إلى أنه طبقا لتقديرات نمو الصين خلال العشرين سنة الماضية يتوقع أن تتجاوز أمريكا في 2030 حال سارت على المعدلات الحالية.



وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن ترامب يرى أن مشكلة الشرق الأوسط معقدة أكثر من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، موضحا أن جميع رؤساء الأمريكيين في الـ 20 عاما الأخيرة كانوا يلقون الوعود بنقل السفارة إلى القدس ولكن الوحيد الذي نفذ هو ترامب إلى جانب أنه تعاطف مع تل أبيب عندما أعلنت ضم الجولان.



وواصل اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن ما حدث في 7 أكتوير برهن للعالم أن غزة لن تنتهي ولن يتم تصفية القضية، وهناك تفكير في نقلهم إلى إندونيسيا وهذا يستغرق وقتا.



وأشار إلى أن حماس عملت ما عليها وإذا اخترقت وقف إطلاق النار فإنها ستخسر، موضحا أن ما قامت به حماس جعل 800 جامعة أمريكية تقف وتتظاهر.



وأكمل حديثه، أن إسرائيل خلال 15 شهرا حددت أهداف وهي تدمير حماس وفشلت ولكن أضعفتها وعودة الرهائن بالقوة وفشلت والسيطرة على غزة وفشلت، إلى جانب استقالة قيادات في جيش الاحتلال.



وأردف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس المخابرات الحربية سوف يتعرضون للحساب على تقصيرهم وفشلهم في حرب غزة وعدم موافقتهم على مبادرات شهر مايو ويونيو الماضيين.



واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن حركة حماس لم تهزم او تنتصر ولكن صمودها هو انتصار لها، موضحا أن قطاع غزة ليس.

مفاجأة| أسباب محاولة ترامب ضم جرينلاند أكبر جزيرة بالعالم

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جرينلاند، وهو ما ترفضه الدنمارك.



وتابع اللواء دكتور سمير فرج، أنه حال رفض الدنمارك سيتم فرض عقوبات عليها من أمريكا وهي دولة صغيرة لا تتحمل.



وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن كل الردارات الموضوعة في جرينلاند تمنع وصول الصواريخ الباليستية الروسية.



وأوضح المفكر الإستراتيجي، أن جرينلاند أكبر جزيرة بالعالم ومليئة بالغاز والنفط والمعادن وغيرها من الثروات الطبيعية وسكانها لا يستفيدون منها، إضافة إلى أنها أقصر طريق لأوروبا.



واختتم أن جرينلاند تراقب كل منطقة القطب الشمالي وتعزز وجود أمريكا في هذه المنطقة، موضحا أن الدنمارك تدرس ردها بعناية على رغبة ترامب ضم الجزيرة.



كونداليزا رايس وسر زيارة مبارك.. سمير فرج يفضح مخطط أمريكا قبل 25 يناير



كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العالم يسمي ترامب بأنه شخص لا يمكن توقعه بدليل إصدار 100 قرار مرة واحدة فور أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج، أن العالم بدأ فترة جديدة بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض.

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن أمريكا تحكم العالم فهي من قتلت صدام حسين بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا ريس.



وأكد أن أمريكا وحلف الناتو هم من أطاحو بمعمر القذافي، بحسب تصريحات هوغان غيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض عندما قال أمريكا قتلت القذافي دون الرجوع للكونجرس، قائلا: شوف الفُجر.



واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لم يزر أمريكا 6 سنوات ومش قادرين نعزمه خلال هذه المدة بسبب التحضير للثورة في أمريكا.



وواصل أن هذه الاعترافات كانت على لسان كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة حينما كانت في منصبها، ما يعني أن أمريكا هي السبب في ثورة 25 يناير.



واختتم اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن أمريكا هي السبب في إزاحة نظام بشار الأسد، موضحا أن هي التي تحرك الأحداث المؤسفة في العالم، حيث إنها اتفقت مع روسيا على الاحتفاظ بقواعدها وإنهاء حرب أوكرانيا.

