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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون علمي وتقني بين مصر والصين في مجال الأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني
الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني
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قال هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة تحرص على دعم التعاون الإقليمي والدولي مع جميع دول العالم بما يساهم في تنسيق الرؤى والخبرات الدولية في مجال الأرصاد الجوية وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني التي ترمو إلى الاهتمام بدعم المعرفة وعلاقات التعاون في المجالات العلمية مع كافة المؤسسات والكيانات المرتبطة بأنشطة الطيران المدني ومنها موضوعات تغير المناخ والأرصاد الجوية . 


جاء ذلك خلال استقبال وزارة الطيران المدني متمثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفدًا علميًا من الصين وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العلمية والتقنية بهدف دعم الجهود الفعالة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة للحد من مخاطر الكوارث .


وضم الوفد الصيني مدير المركز العالمي للأرصاد الجوية ببكين، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء في مجال الأرصاد الجوية والمناخ من عدة جامعات صينية وتم خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن الهيئة ونشأتها وتاريخها بما تتضمنه من أنشطة وخدمات تقدمها وما تحتويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانيات هائلة .


يذكر أنه تم تنظيم جولة تفقديه داخل مقر الهيئة وزيارة المتحف الخاص بها، حيث أعرب الوفد الصيني في نهاية الجولة عن إمتنانهم بهذة الزيارة المثمرة مشيرين إلى الدور الحيوي والهام الذي يلعبه مرفق الأرصاد الجوية في شتى المجالات، كما أكدوا علي عمق أواصر التعاون العلمي والتقني على مختلف الأصعدة بين البلدين.

الأرصاد الجوية جميع دول العالم التعاون الإقليمي والدولي رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية رؤية وزارة الطيران

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