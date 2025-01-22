الرئيس السيسي: الثمن المدفوع من أجل أمن مصر غالٍ ولن ننسى تضحيات الشهداء والمصابين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الثمن الذي دفع من أجل أن نصبح في أمن وأمان غالٍ جدًا، وأننا لن ننسى كل بيت قدم شهيدا أو مصابا، ونقدم الشكر والدعم له.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أن الشر لم ينتهِ، ولكن هناك من يحمي مصر، والثمن المقدم للحماية هو غالي، وأن ما يحدث من تضحيات يكون من أجل استقرار وحياة 106 ملايين، وهناك 9 ملايين ضيف.

قالت الحاجة راندا محمود عبد المطلب، والدة الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، الذي استشهد في واقعة كمين 14 الذي حدثت في عام 2019، بالعريش، والواقعة كانت يوم العيد صباحًا، إنها سعيدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها، وأن كل تكريم للبطل يكون تكريم لها، وأنها تشعر بأن الجميع يتذكر البطل في كل مناسبة.



وأضافت خلال لقاء على القناة الأولى، أن استشهاد نجلها يعتبر وساما على صدرها، وأن الوطن يعتبر أهم شيء لأي مواطن مصري، وأن نجلها كان في منطقة هامة بالعريش، وظل يدافع عن أرضه.

ولفتت إلى أن تكريم لها في الدنيا والاخرة، وكلنا في ظهر السيسي، ونوجه رسالة له" كمل واحنا في ظهرك ياريس".

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمام كبير بها، وهناك تواصل وتكريم بشكل مستمر.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.



وتحتفل مصر في ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 بطلا، وأصيب 80 من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.



ويحتفل المصريون في 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة، ذلك اليوم الذي جسد فيه رجال الشرطة عام 1952، بطولة لم ولن ينساها التاريخ أبد الدهر، بعد أن استشهد فى هذا اليوم نحو 50 بطلا من أبطال الشرطة المصرية، وأصيب 80 آخرون، فى سبيل أداء واجبهم المقدس في الحفاظ على أمن وآمان المواطنين، فكانوا مثالا وقدوة لزملائهم على مر الزمان فى التضحية والتفاني فى العمل؛ حيث كانت منطقة القناة تحت سيطرة القوات البريطانية وفق اتفاقية 1936، والتي كان بمقتضاها أن تنسحب القوات البريطانية إلى محافظات القناة فقط، دون أى شبر فى القطر المصري، فلجأ المصريون الى تنفيذ هجمات فدائية ضد القوات البريطانية داخل منطقة القناة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة؛ وكان ذلك يتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة فى ذلك الوقت.