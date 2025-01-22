26 يناير.. مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقات «فيرست ليجو» بعنوان «اكتشاف الحياة البحرية»

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين للعام العشرين على التوالي، فعاليات النسخة المصرية من مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر" و"فيرست ليجو إكسبلور" (FIRST LEGO LEAGUE Discover & Explore)، خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل.

وتعد مسابقات "فيرست ليجو" واحدة من أكبر المسابقات العالمية في مجالات برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ويُنظمها اتحاد "فيرست ليجو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف المسابقة الأطفال بين 4 و10 أعوام، وتمثل محطة مهمة لإبراز مواهبهم في علوم الروبوت والابتكار، ويجرى تنظيمها في مصر منذ 20 عاما برعاية مكتبة الإسكندرية وجمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين.

ويشارك هذا العام أكثر من 2900 طالب يمثلون 450 فريقاً من 17 محافظة مصرية، ويُشرف على التحكيم نحو 70 حكمًا، بينما يساهم أكثر من 250 متطوعًا في تنظيم الحدث ودعم المشاركين.

تدور مسابقتا "ديسكفر" و"إكسبلور" هذا العام حول موضوع "اكتشاف الحياة البحرية"، ويتعين على الطلاب تقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا التي تساهم في استكشاف أعماق المحيطات والبحار، إذ تشير الدراسات إلى أن ما تم اكتشافه من الحياة البحرية لا يتجاوز 10% فقط.

ويتعلم الطلاب خطوات التصميم الهندسي، ويكتشفون أسرار الحياة في أعماق البحار، ويعملون على تطوير أفكار جديدة لاستكشافها، ويقدمون أبحاثًا علمية عن الموضوع، ويصممون نماذج متحركة من روبوتات الليجو التي تُحاكي ابتكاراتهم.

تُتيح المسابقة للفرق الفائزة فرصة تمثيل مصر في المهرجان الدولي لمسابقات "فيرست ليجو" بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2025، كما يمكنهم المشاركة في البطولات المفتوحة التي تُقام في أوروبا، وأفريقيا، وشرق آسيا، أو أستراليا، حيث تتنافس الفرق على جوائز قيمة ومنح دراسية.

