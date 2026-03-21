تحرك دبلوماسي لـ كوريا الجنوبية لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز

كشفت وكالة يونهاب نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن سيول تجري محادثات مع عدة دول، من بينها إيران، لضمان استعادة الاستقرار في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

يأتي هذا التحرك في وقت تعتمد فيه كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات النفط والغاز من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا لأمنها الطاقي.

وتسعى سيول من خلال هذه الاتصالات إلى ضمان استمرار تدفق الطاقة وتفادي أي انقطاع قد يؤثر على الاقتصاد الكوري والصناعات الحيوية.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

يُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط، ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، أصبح الممر مهددًا بتقييد الحركة أو الإغلاق الجزئي، ما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.

تعكس الخطوة الكورية الجنوبية اتساع دائرة القلق الدولي من تداعيات الأزمة، حيث تسعى عدة دول إلى لعب دور دبلوماسي لاحتواء التوترات وضمان عدم تحولها إلى أزمة عالمية في الطاقة والتجارة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود يتوقف على مدى استعداد الأطراف المعنية، خاصة إيران، للتعاون وتخفيف القيود على الملاحة في المضيق الحيوي.