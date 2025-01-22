انعقاد الاجتماع الـ25 لمجلس حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جلسته الخامسة والعشرين برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز ، وبحضور الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة من الوزارات والهيئات المعنية ، وأمين عام الاتحاد العام للثروة السمكية ورئيس النقابة العامة لعمال مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للجهاز.

واستهل “مصيلحي”، الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس معبراً عن خالص تقديره وإعتزازه لأعضاء المجلس الموقر على الجهد المبذول من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة والداعمة لدور الجهاز وإعلاء شأنه وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة.

وناقش مجلس الإدارة العديد من الملفات الهامة والموضوعات التي لا تخلو من الأهمية والمطروحة على أجندة الاجتماع وجدول الأعمال والمتعلقة بإدارة شئون الجهاز ومنها إقرار التعاقدات واستكمال مناقشة القرارات والإجراءات اللازمة بشأن الموازنة المالية ومشروع لائحة تنظيم التعاقدات بالجهاز ومتابعة تطوير وتنمية البحيرات وموضوعات هامة أخرى.

فيما أثمر عن عدة قرارات مؤيدة وداعمة لرؤية القيادة السياسية ولدور الجهاز وتكفل تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.