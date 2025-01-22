7 أهداف من 8.. إحصائية مبهرة عن إمام عاشور مع الأهلي في كل البطولات

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً لاعب الأهلي إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "آخر ٨ أهداف سجلها الأهلي في كل البطولات.. سجل منها إمام عاشور ٧ أهداف".

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة فاركو التي تقام على إستاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.