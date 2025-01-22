البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع

ارتفعت عملة البتكوين، وسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا بشكل عام، بعد أنباء عن تأسيس فريق عمل جديد تابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بشأن تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، كجزء من تبني الرئيس دونالد ترامب لهذا القطاع.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فلطالما طالب المستثمرون في قطاع العملات المشفرة بضرورة خلق حالة من الوضوح التنظيمي، وهي خطوة تقع ضمن الأولويات القصوى في ظل إدارة ترامب الثانية.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تعمل اللجنة التنظيمية الجديدة على تحسين بيئة والاستثمار في الأصول الرقمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد الإعلان عن اللجنة، تم تداول عملة البتكوين عند حوالي 106,000 دولار اعتبارًا من الساعة 7:20 صباحًا يوم الأربعاء في سنغافورة، لتقترب من أعلى مستوى قياسي للعملة بلغ 109,241 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين قبل تنصيب ترامب.

وكان أداء بقية سوق العملات المشفرة مختلطًا، حيث تم تداول عملات إيثريوم وسولانا في نطاقات ضيقة في بداية الجلسة الآسيوية.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن فريق العمل سيسعى إلى التوصل إلى إطار تنظيمي "شامل وواضح"، بحسب بلومبرج.