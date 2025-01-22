قبل ما تتعب .. نظف الكبد من السموم بـ 13 أكلة ومشروبا | تفاصيل

يعد تنظيف الكبد من السموم والمواد الضارة من أهم العادات الصحية التى يجب أن يدرجها جميع الأشخاص في روتين حياتهم.

يعمل تنظيف الكبد على الحفاظ على صحة هذا العضو وحمايته من الأمراض الخطيرة وفى نفس الوقت يحسن كفاءته مما ينعكس بالإيجاب على مختلف أعضاء الجسم الأخرى وتقوم بعملها بشكل أفضل.

ووفقا لما ذكره موقع “parashospitals ” نعرض لكم أهم الأطعمة والمشروبات التى لها تأثير قوي في تنظيف الكبد.

الثوم

يتكون من مركبات الكبريت الضرورية لدعم الكبد وتنشيط الإنزيمات المسؤولة عن طرد السموم والنفايات من الجسم وتنظيف الكبد بشكل خاص.

الفواكه الحمضية

الليمون والبرتقال والجريب فروت والأملا التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون الحامض والليمون الأخضر تدعم قدرات التطهير الطبيعية للكبد.

الفواكه الحمضية

جذر الكركم

جذر الكركم هو أفضل صديق للكبد، فهو مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة وتحتوي هذه التوابل الرائعة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح خلايا الكبد والحماية من تلف الخلايا والمساعدة في تنظيف الكبد من السموم.

الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية من أقوى الحلول القادرة على تنظيف الكبد، ويمكن تناولها نيئة أو مطبوخة أو كعصير أو مخفوق وتحتوي هذه الخضراوات على نسبة عالية من الكلوروفيل، وهي تمتص السموم البيئية من مجرى الدم وتساعد على إزالة السموم من الكبد.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من البكتين والبوليفينول، مما يساعد على التحكم في مستويات مصل الدم والدهون في الكبد كما يحتوي التفاح على حمض الماليك الذي يساعد في إزالة السموم والمواد المسرطنة و يتمتع التفاح بخصائص مضادة للالتهابات تحميك من الكبد الدهني وتساعد في تنظيف الكبد.

الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة التي تعزز عملية الهضم.

البنجر والجزر

تحمي البيتالين والسيانين الكبد من الإصابة، ويساعد عصيرهما أو عصيرهما في إزالة السموم من الكبد.

الجوز

يساعد على إزالة العناصر السامة بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تطهير الكبد وجعله صحيًا.

العدس

لا تعد خصائصه في إزالة السموم من الجسم من أفضل ما يميز هذا النوع من البقوليات، فهو يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويحمي من السرطان، كما ينظف الكبد ليجعلك بصحة جيدة.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الجلوتاثيون الذي يعمل على حماية الخلايا من الأكسدة وإزالة السموم من المعادن الثقيلة.

الطماطم

تعمل على تعزيز تنشيط إنزيمات الجهاز الهضمي وإنزيمات الكبد للحفاظ على نشاط الكبد الجيد، كما تساعد أيضًا في تطهير الكبد.

بعض الأعشاب

تساعد أعشاب جذر الهندباء الكبد على تكسير الدهون، وإنتاج الأحماض الأمينية عن طريق تخليصه من السموم ويساعد غلي إكليل الجبل في الماء وشربه على تحفيز إنتاج الصفراء التي تساعد في الهضم وتحد من مشاكل الكبد.

الكينوا

تساعد على إزالة السموم من الكبد بشكل طبيعي، وإضافة الحبوب البديلة مثل الدخن والحنطة السوداء والكينوا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا بدلاً من الأطعمة الدهنية.