أخبار سعيدة لمحبي الشاي| 6 فوائد صحية لاتتوقعها.. كم كوب يكفي يوميا

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن الامتناع عن الشاي نهائيا أمر صحى وأفضل لهم ولكنهم في نفس الوقت يحبون مذاقه ولا يستطيعون الإقلاع عنه .. فما صحة هذه الفكرة؟ وهل حقا الشاي مشروب ضار؟

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عن أخبار سعيدة لمحبي الشاي عبر صفحته على الرسمية على الفيسبوك.

وأضاف جمال شعبان أن هناك ٦ فوائد لتناول الشاي الأسود أو الأخضر

إذا تم تناوله بشكل صحي حيث يكون بعد الأكل بنصف ساعة علي الأقل وبدون إضافة سكر .

وكشف جمال شعبان عدد الأكواب الصحية من إجمالي مشروبات الشاي سواء الأسود أو الأخضر حيث يجب أن يترواح بين ٣ إلي ٥ أكواب يوميا.

وعرض بعد ذلك دكتور جمال شعبان أهم الفوائد الصحية لتناول الشاي الأسود والأخضر بشكل يومي وبالقواعد الصحية، وهى:

١-يقلل الالتهابات ويخفض احتمالات تصلب الشرايين

٢-يقلل الكولسترول الضار في الجسم

٣-يعمل على الوقاية من أزمات القلب

٤-يحافظ علي صحة القناة الهضمية

٥-يقوي الخلايا الجذعية وهى مهمة جدا فى الوقاية من عدة أمراض

٦-يساعد علي إرواء الجسم وتقليل الشعور بالجفاف والعطش.