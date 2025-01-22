عشت في رعب.. محمد عبد العظيم يتعرض لأزمة صحية

كشف الفنان محمد عبد العظيم مروره بأزمة صحية، ونشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وعلق على الصورة قائلا:" الحمدلله والشكر لله .. عدت على خير.. كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت انى سليم وقلبى قلب اسد.. وطلعوا شوية كولسترول ودهون .. وانا روحت البيت وروحت الجيم كمان بفضل الله وكرمه".

قال محمد عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنه في المدرسة الثانوية أُتيحت له هذه الفرصة عند قدوم أحد المخرجين للمدرسة ونجاحه في الاختبار، معلقا "كنت بطل المسرحية و مساعد المخرج".



وأوضح أنه يحب العمل منذ إن كان طفل، منوها بأنه عمل بمصنع نسيج وهو بعمر الـ11 عاما، مضيفا "كنت بشتغل 12 ساعة ومرتبي كان 50 قرشا يوميا".

وأشار إلى أنه عمل كـ مساعد بنا بالإعدادية، ومرتبه كان 5 جنيهات يوميا حتى وصل 20 جنيها، متابعا "كنت بشتغل الصبح وأحضر بروفات بليل"