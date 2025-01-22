فاركو: لا توجد عروض رسمية لـ محمود جهاد.. وهذه تفاصيل إصابة المترجي

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو عن مباراة الأهلي في دوري نايل اليوم.
وقال خطاب في تصريحات عبر برنامج استاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "سعيد جدًا بالتعادل اليوم وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول في مباراة الأهلي".
وأضاف خطاب: "الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم وقد تكون في صالحك أو لا، ولا أعلق على الأخطاء التحكيمية".
وواصل: "الحكم على ركلة جزاء الأهلي واضح للجميع، وتحدثت مع إينكادا عقب المباراة وقال لي إنها التحام طبيعي جدًا".
وتابع: "أكن الاحترام للكابتن محمد معروف والأخطاء واردة في كرة القدم".
وواصل: "لم يصل أي عرض رسمي للتعاقد مع محمود جهاد حتى الآن".
وشدد: "سيف تيري غاب عن مباراة الأهلي بسبب إصابة خفيفة، والمترجي تعرض لشد في الخلفية مع نهاية الشوط الأول".
وأكد مدرب فاركو: "محمد الشناوي وشيكا قدما مباراة كبيرة وتصدياتهما فرقت كثيرًا في نتيجة اللقاء والشناوي أنقذ هدفا محققا من عمرو ناصر".
وواصل: "زهير المترجي مميز في التسديد والكرة كانت صعبة على الشناوي وحاولنا خلق مساحات للمترجي للتسديد".