الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رصاصة الفرح تتحوّل لمأتم.. طلق طائش يخطف روح طفلة في زفاف بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما تحولت أجواء الفرح إلى حالة من الحزن الشديد؛ إثر مصرع طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها، عقب إصابتها بطلق ناري طائش بالرأس خلال مشاركتها في حفل زفاف بقرية أولاد سالم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول الصغيرة "ي أ خ"، 10 سنوات، إلى المستشفى جثة هامدة.

إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس، عبارة عن “فتحة دخول وخروج”، يُرجح أنه نتيجة إطلاق أعيرة نارية عشوائية خلال حفل زفاف بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من قوات الشرطة لمعاينة مكان الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت متواجدة بالقرب من موقع الاحتفال.

وفوجئ الأهالي بسقوطها أرضًا غارقة في دمائها، عقب إصابتها بطلق ناري مفاجئ، وسط حالة من الذعر بين الحضور.

وبسؤال عدد من شهود العيان وأهالي القرية، أكدوا أن الطلق الناري خرج بشكل عشوائي خلال إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بحفل الزفاف؛ ما أسفر عن إصابة الطفلة إصابة مباشرة أودت بحياتها في الحال، دون وجود أي شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مطلق الأعيرة النارية وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حفل زفاف طلق

